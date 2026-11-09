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·Политика·Алексей Новиков

Путин предложил масштабно обновить транспорт в российских регионах

Президент заявил, что новая программа поможет поддержать отечественное машиностроение.
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработать программу обновления регионального и муниципального транспорта. По его словам, это позволит не только обновить транспортные средства, но и поддержать отечественное машиностроение. Об этом глава государства сообщил 9 ноября во время встречи с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

– Нам нужно делать еще программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств, – цитирует Путина «Известия».

Президент также подчеркнул, что реализация такой программы станет дополнительной поддержкой для российской машиностроительной отрасли.

Напомним, ранее сообщалось, что по омским маршрутам пустят 30 новых автобусов.

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·Политика·Алексей Новиков

Путин предложил масштабно обновить транспорт в российских регионах

Президент заявил, что новая программа поможет поддержать отечественное машиностроение.
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработать программу обновления регионального и муниципального транспорта. По его словам, это позволит не только обновить транспортные средства, но и поддержать отечественное машиностроение. Об этом глава государства сообщил 9 ноября во время встречи с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

– Нам нужно делать еще программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств, – цитирует Путина «Известия».

Президент также подчеркнул, что реализация такой программы станет дополнительной поддержкой для российской машиностроительной отрасли.

Напомним, ранее сообщалось, что по омским маршрутам пустят 30 новых автобусов.

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Рубрика - Политика