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·Общество·Мария Филимонова

В Омской области изменится расписание популярных электричек

Один рейс отменят полностью, а второй пустят по укороченному маршруту.
электричка

В Омской области на два дня скорректируют график движения двух пригородных поездов. Изменения введут 10 и 13 ноября в связи с проведением планового ремонта железнодорожных путей.

Корректировки затронут электрички, следующие по маршрутам Лузино – Московка и Московка – о.п. им. Н. И. Данильченко – Омск:

  • № 6482 Лузино – Московка будет следовать до станции Омск согласно действующему расписанию, однако на участке Омск – Московка электропоезд курсировать не будет;
  • № 6705/7658 Московка – о.п. им. Н. И. Данильченко – Омск 10 и 13 ноября отменяется.

Компания «Омск-пригород» просит жителей региона заранее учитывать временные ограничения и планировать маршруты поездок с учетом обновленного расписания.

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·Общество·Мария Филимонова

В Омской области изменится расписание популярных электричек

Один рейс отменят полностью, а второй пустят по укороченному маршруту.
электричка

В Омской области на два дня скорректируют график движения двух пригородных поездов. Изменения введут 10 и 13 ноября в связи с проведением планового ремонта железнодорожных путей.

Корректировки затронут электрички, следующие по маршрутам Лузино – Московка и Московка – о.п. им. Н. И. Данильченко – Омск:

  • № 6482 Лузино – Московка будет следовать до станции Омск согласно действующему расписанию, однако на участке Омск – Московка электропоезд курсировать не будет;
  • № 6705/7658 Московка – о.п. им. Н. И. Данильченко – Омск 10 и 13 ноября отменяется.

Компания «Омск-пригород» просит жителей региона заранее учитывать временные ограничения и планировать маршруты поездок с учетом обновленного расписания.

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Рубрика - Общество