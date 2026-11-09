Омичам подсказали способ урвать три недели отдыха в январе

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Россиянам разъяснили порядок расчета ежегодного оплачиваемого отпуска, выпадающего на новогодние праздники. Если оформить отдых на дни зимних каникул, его фактическая продолжительность автоматически увеличится без дополнительных заявлений.

Как пояснил зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, нерабочие праздничные дни с 1 по 8 января не засчитываются в число календарных дней отпуска.

– Соответственно, при расчете отпускных не учитывается только период с 1 по 8 января включительно, так как это федеральные новогодние праздники. <...> Если в период отпуска работника попал праздничный день, отпуск продлевается. Переносить его в таком случае на какие-то другие рабочие дни специально не нужно – пролонгация автоматическая, – цитирует эксперта ТАСС.

При этом обычные выходные дни и переносы учитываются в общем порядке. Нерабочий четверг 31 декабря (перенесенный с воскресенья, 4 января), а также 9 и 10 января включаются в отпуск как обычные календарные дни.

На практике это означает, что при оформлении 14 дней отпуска с 31 декабря реальный отдых сотрудника продлится 22 календарных дня – с 31 декабря по 21 января включительно. Выйти на работу нужно будет 22 января, при этом оплате подлежат 14 отпускных дней.