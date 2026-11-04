Омский специалист по охране труда отсудил у работодателя полмиллиона

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Специалист по охране труда из Омска отсудил у компании «СинергоТех» полмиллиона рублей после незаконного увольнения. Куйбышевский районный суд восстановил мужчину на работе, отменив выговор и приказ об увольнении за прогул и конфликты с коллегами, сообщили в юридической компании «G Право».

Омич работал в организации с 2024 года, а в июне получил взыскание и лишился места. Работодатель подписал приказы о выговоре и увольнении, не дождавшись двух дней, которые по закону отводятся сотруднику на письменные объяснения. Письменных пояснений у мужчины при этом никто и не требовал.

В деле всплыли два комплекта приказов – от 17 и 19 июня. Откуда взялись копии без оригиналов, ответчик в суде объяснить так и не смог. Руководитель отдела охраны труда, выступавший свидетелем, фактически подтвердил: служебное расследование в отношении истца не проводилось, а акты об отказе от объяснений составили уже после завершения проверок.

Суд отменил приказы о взысканиях и увольнении, специалиста восстановили в должности с 20 июня, а запись об увольнении в трудовой книжке аннулировали. В пользу мужчины взыскали 404 717 рублей среднего заработка за вынужденный прогул с 19 июня по 5 октября, 50 тысяч рублей компенсации морального вреда и 60 тысяч рублей судебных расходов. В части восстановления на работе и выплаты зарплаты решение подлежит немедленному исполнению.

– Суд четко указал: даже при наличии докладных записок и актов служебного расследования, издание приказа до истечения двухдневного срока на дачу объяснений и наличие двух версий приказов от разных дат лишают увольнение юридической силы, – отметили в компании «G Право».

Важно и то, что устные объяснения не заменяют письменных, а акт об отказе от пояснений, составленный после завершения расследования, доказательством не является.