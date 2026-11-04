На границе Омской области с Казахстаном обновят пункты пропуска

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На пограничных переходах «Исилькуль» и «Одесское» на границе Омской области с Казахстаном построят новые служебно-бытовые корпуса. Росгранстрой объявил два аукциона на сборку и монтаж зданий, оба подряда выиграло петербургское ООО «Профстрой».

В ходе прошедших торгов стоимость работ по пункту «Исилькуль» удалось снизить с 171 до 103 млн рублей. Подрядчику – ООО «Профстрой» из Санкт-Петербурга – Предстоит демонтировать старое одноэтажное здание и поставить на его месте новый административно-бытовой объект площадью 600 кв. м. м с 30 кабинетами, а также провести внутреннюю и внешнюю отделку помещений. Сдать объект нужно к августу 2027 года.

На «Одесском» начальная цена торгов составляла 163 млн рублей, «Профстрой» заявил о готовности выполнить работы за 97,5 млн. Существующее одноэтажное модульное здание разберут без повреждения элементов, а на его месте разместят блок-модульное здание. Срок сдачи объекта – октябрь 2027 года.