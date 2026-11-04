В омском лицее перед избиением школьницы провели собрание с родителями

Фото: пресс-служба мэрии

В омском лицее № 64, где 31 октября произошло жестокое нападение на одиннадцатиклассницу, незадолго до случившегося провели общешкольное родительское собрание. Встречи состоялись 22 и 26 октября. Его посвятили роли семьи в формировании у детей устойчивости к жизненным трудностям.

Кроме того, на собрании поднимались вопросы безопасности школьников как в стенах учебного заведения, так и за его пределами, а также профилактики рисков и угроз для детского здоровья.

– Главные выводы собрания: семья – ключевой фактор в развитии личности ребенка. Совместная работа школы и семьи – залог успешной защиты детей. Важно формировать у детей навыки безопасного поведения, – говорится в сообщении, размещенном в официальном паблике лицея.

Под постами учебного заведения родители учеников оставляют комментарии, в которых требуют наказать за произошедшее не только подозреваемого молодого человека, но и работников лицея.

Как ранее сообщал «Омск-информ», 31 октября один из учеников лицея № 64 напал на одиннадцатиклассницу, жестоко избив девочку. В настоящее время она проходит лечение в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Что происходит в элитном учебном заведении, читайте в нашем материале.