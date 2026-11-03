Хулиганство и воровство замалчиваются: омичи рассказали о лицее, где жестоко избили школьницу

Фото: Илья Трибельский / 2ГИС

Вчера в Омске случился скандальный случай: силовики возбудили уголовное дело об избиении 11-классницы в лицее № 64. Инцидент произошел 31 октября. На школьницу напал 17-летний парень из параллельного класса.

Причиной стала неприязнь. По предварительным данным, после того как девушка потеряла сознание и упала на пол, парень еще несколько минут пинал ее на глазах у множества свидетелей.

После инцидента школьницу госпитализировали в реанимацию. У нее диагностировали переломы рук и ключицы, сотрясение мозга и повреждения лица. «Омск-информ» выяснил у учеников и родителей, как на самом деле обстоят дела в учебном заведении.

«Золотая молодежь» – в «золотом» лицее

Омский лицей № 64 считается элитным учебным заведением с физико-математическим уклоном. Школа существует с 1937 года (статус лицея она получила в 1998 году) и располагается в самом центре города. Учебное заведение считается топовым. Ученики – победители интеллектуальных конкурсов.

– Сегодня лицей № 64 входит в топ-300 школ Российской Федерации, в топ-20 лучших школ Сибирского федерального округа, в топ-10 лучших школ города Омска по количеству выпускников, ставших студентами ведущих университетов страны (по данным рейтингового агентства RAEХ). Ежегодно демонстрирует высокие результаты ГИА. Каждый год обучающиеся лицея становятся победителями разных этапов Всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных турниров и конкурсов, – сообщает сайт школы.

В 2025 году лицей № 64 выпустил двух 100-балльников. А в 2024 году его ученики написали 8 стобалльных работ.

В 2025/2026 учебном году лицей также стал вторым по числу 11-классников. Там насчитали 104 ученика.

А по данным рекрутинговых сайтов, в лицее даже нет дефицита учителей – на данный момент не открыто ни одной вакансии. Хотя по городу сохраняется нехватка на уровне 207 педагогов.

Однако в соцсетях под постами об избиении школьницы омичи рассказывают, что в лицее действует группировка «золотой молодежи». Якобы детей не могут приструнить ни учителя, ни директор.

Была хорошая школа

Бывшие ученики отзываются о лицее позитивно. Как рассказала «Омск-информу» одна из бывших учениц, для нее история с избиением девочки даже звучит дико.

– В наше время в этом лицее было все спокойно. Да, мальчишки иногда дергали девчонок за косички, и все. Я окончила этот лицей в 2002 году. Нынешний директор школы (на тот момент просто учитель русского языка и литературы) была моим классным руководителем. Спокойная, доброжелательная женщина, – рассказала девушка.

Никаких группировок «золотой молодежи», по ее словам, в школе раньше и в помине не было. Максимум хулиганства – мальчишки дергали девчонок за косы.

– Когда я училась в 11-м классе, это был обычный класс. Без уклона в физмат. Обычные дети. Мажоров точно не было. Не знаю, откуда они там могли сейчас взяться, – отметила выпускница школы.

Фото: Александр Пильщик / 2ГИС

Виноваты сами

Еще одна омичка рассказала «Омск-информу», что недавно перевела своих детей в другое учебное заведение из-за тревожной обстановки в лицее. Хотя когда-то она хотела попасть именно сюда. Ведь лицей имел авторитет и физико-математический уклон. Однако вскоре женщину перестали устраивать методы работы директора и завучей. По словам омички, в школе не только не дают какого-то особенно хорошего образования, но и не ведут никакой воспитательной работы.

– Хулиганство, буллинг, воровство замалчиваются. Руководство и учителя обвиняют жертв в том, что «сами виноваты», что этого не было, что «не доказано» и т. д. Очень слаженный коллектив в этом плане, – рассказала женщина.

По словам омички, ее детей не обижали, но наблюдали они всякое. Например, один из учеников отобрал телефон у одноклассницы и отправил матерные сообщения всем ее контактам.

– В школе сказали, что девочка, возможно, сама виновата, помогала составлять сообщения. Но я эту девочку с 1-го класса знаю. Она скромная и тихая и учится хорошо, – рассказала омичка, отметив, что мальчик так и не понес никакого наказания.

Фото создано при помощи ИИ

Не нашли и не наказали в школе также виновников пропажи подарков на 8 Марта. Мальчики подготовили сертификаты в кофейню для девочек, но во время вручения четыре сертификата пропали. Когда начали разбираться, воришки сбросили на пол три из них, но один исчез «с концами». И все это происходило на глазах учителей, но дальше никто разбираться не стал.

– Эти истории происходили еще в среднем звене, когда проблемы еще не такие серьезные. Но они как снежный ком накапливаются и к 11-му классу усугубляются, – считает женщина.

Прикрывают учителя «золотую молодежь» или просто занимаются сокрытием любых происшествий, точно неизвестно. Однако родители некоторых хулиганов, отметила омичка, действительно ведут себя так, словно имеют какое-то влияние на директора.

По словам женщины, только в начальном звене школы сохраняется порядок.

Так или иначе в нюансах этой истории и в том, почему никто из очевидцев не вступился за девочку, предстоит разобраться силовикам.