Омск-информ
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·Образование·Мария Филимонова

Омским школьникам хотят усложнить поступление в вузы

В Совфеде выступили за повышение проходных баллов ЕГЭ для абитуриентов.
ЕГЭ

В Совете Федерации предложили повысить минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в российские вузы. Соответствующая рекомендация содержится в проекте постановления верхней палаты парламента.

Сенаторы просят Рособрнадзор оценить целесообразность изменения действующих пороговых значений для абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата и специалитета.

– Рекомендовать Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки... проработать вопрос о целесообразности увеличения минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, – говорится в тексте документа.

В проекте постановления подчеркивается, что единые требования должны распространяться на абсолютно все образовательные организации – независимо от их ведомственной принадлежности, а также от того, является вуз государственным или частным.

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·Образование·Мария Филимонова

Омским школьникам хотят усложнить поступление в вузы

В Совфеде выступили за повышение проходных баллов ЕГЭ для абитуриентов.
ЕГЭ

В Совете Федерации предложили повысить минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в российские вузы. Соответствующая рекомендация содержится в проекте постановления верхней палаты парламента.

Сенаторы просят Рособрнадзор оценить целесообразность изменения действующих пороговых значений для абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата и специалитета.

– Рекомендовать Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки... проработать вопрос о целесообразности увеличения минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, – говорится в тексте документа.

В проекте постановления подчеркивается, что единые требования должны распространяться на абсолютно все образовательные организации – независимо от их ведомственной принадлежности, а также от того, является вуз государственным или частным.

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Рубрика - Образование