Контракт на картриджи обернулся для омского поставщика двухлетним черным списком

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Сегодня, 28 октября, компанию «Тонекс» из Наро-Фоминска внесли в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Как сообщили в региональном УФАС, причиной стало нарушение условий контракта на поставку драм-картриджей для системы образования Омской области.

При этом «Тонекс» выиграл закупку среди пяти участников, предложив наиболее выгодную цену. Остальные четыре заявки отклонили.

- По условиям контракта поставщик должен был поставить товар единовременно по 17.07.2026 включительно. Однако товар был поставлен с нарушением сроков поставки. Качество товара, а также его маркировка и упаковка не соответствовали условиям контракта, - заявили в ведомстве.

После приемки продукции заказчик потребовал заменить товар, но компания не выполнила это требование в установленный срок. В результате контракт расторгли в одностороннем порядке, а сведения о поставщике направили в Омское УФАС для включения в реестр недобросовестных поставщиков.