Омские студенты получили престижную именную стипендию

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Шесть студентов Омского педагогического колледжа № 1 стали лауреатами престижной именной стипендии имени Магжана Жумабаева. Как уточнили в правительстве Омской области, награды лучшим учащимся вручили за выдающиеся успехи в учебе, творческой деятельности и общественной жизни.

В 2026 году стипендиатами стали Аружан Карамжанова, Дарья Баштанник, Валерия Арапова, Азат Баймагамбетов, Ксения Терехина и Алтынхан Уразбеков. Именную награду в 2025 году учредил Центр русско-казахской дружбы имени Чокана Валиханова, нынешнее вручение стало уже вторым в истории колледжа. Торжественная церемония объединила представителей России и Казахстана.

Стипендия носит имя известного поэта и просветителя Магжана Жумабаева, который в 1916 году окончил Омскую учительскую семинарию – исторического предшественника Омского педколледжа № 1. Учебное заведение ведет свою историю с 1872 года и традиционно готовит педагогические кадры для регионов Западной Сибири и Республики Казахстан.