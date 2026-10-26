Омским школьникам урезали каникулы

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Министерство просвещения РФ скорректировало график школьных каникул на 2026/2027 учебный год. Обновленные рекомендации касаются всех российских школ, где дети обучаются по четвертям.

В текущем учебном году суммарная продолжительность отдыха для учащихся 2–11-х классов составит 126 дней, что на один день меньше, чем годом ранее.

Отдых для школьников начнется уже в ближайшее время:

осенние каникулы: с 26 октября по 3 ноября 2026 года;

зимние каникулы: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

весенние каникулы: с 27 марта по 4 апреля 2027 года;

летние каникулы: с 27 мая по 31 августа 2027 года.

Для первоклассников традиционно предусмотрены дополнительные каникулы в третьей, самой длинной четверти – они будут отдыхать с 15 по 21 февраля 2027 года.

Ранее сообщалось, что омских учителей обяжут подтверждать свой статус удостоверением.