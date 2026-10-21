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·Образование·Мария Филимонова

Омским школьникам начали ставить оценки за поведение

За плохое поведение школьников классных руководителей отправят беседовать с родителями.
школьник, учеба

В российских школах начали тестировать новую систему оценки поведения учеников с 2-го по 8-й класс. Минпросвещения РФ утвердило порядок апробации на 2026/27 учебный год – в каждом регионе страны к эксперименту подключат минимум по 10 учебных заведений.

Поведение детей оценивают по балльной шкале от 0 до 3 за соблюдение дисциплины, нормы общения с учениками и взрослыми, а также личностные качества, включая отсутствие антиобщественных действий и противоправного поведения. По сумме баллов школьнику выставляют итоговый уровень: «образцовое» (от 24 до 30 баллов), «допустимое» (10–23 балла) или «недопустимое» (0–9 баллов).

Если ученик получает отметку «недопустимое поведение», классный руководитель обязан в течение трех дней провести беседу с его родителями. При необходимости к работе подключат психологов и составят индивидуальный план профилактики. При этом родители имеют право оспорить выставленную оценку через специальную комиссию по разрешению споров.

Напомним, что в Омской области в эксперименте принимают участие 10 общеобразовательных учреждений. Если опыт будет признан удачным, его планируется масштабировать.

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·Образование·Мария Филимонова

Омским школьникам начали ставить оценки за поведение

За плохое поведение школьников классных руководителей отправят беседовать с родителями.
школьник, учеба

В российских школах начали тестировать новую систему оценки поведения учеников с 2-го по 8-й класс. Минпросвещения РФ утвердило порядок апробации на 2026/27 учебный год – в каждом регионе страны к эксперименту подключат минимум по 10 учебных заведений.

Поведение детей оценивают по балльной шкале от 0 до 3 за соблюдение дисциплины, нормы общения с учениками и взрослыми, а также личностные качества, включая отсутствие антиобщественных действий и противоправного поведения. По сумме баллов школьнику выставляют итоговый уровень: «образцовое» (от 24 до 30 баллов), «допустимое» (10–23 балла) или «недопустимое» (0–9 баллов).

Если ученик получает отметку «недопустимое поведение», классный руководитель обязан в течение трех дней провести беседу с его родителями. При необходимости к работе подключат психологов и составят индивидуальный план профилактики. При этом родители имеют право оспорить выставленную оценку через специальную комиссию по разрешению споров.

Напомним, что в Омской области в эксперименте принимают участие 10 общеобразовательных учреждений. Если опыт будет признан удачным, его планируется масштабировать.

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Рубрика - Образование