«Не очень хорошая ситуация»: у омских школ нет денег на новые учебники

На обновление материально-технической базы требуются миллиарды, а город может выделить только миллионы.

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Омские школы и детсады вместо обновления материально-технической базы вынуждены судиться или заниматься бюрократией. Об этом шла речь сегодня, 15 октября, на заседании комитета Омского горсовета по социальным вопросам.

Депутат Юрий Козловский обратил внимание, что из-за недостаточного финансирования образовательные учреждения вынуждены обращаться в суды, а их руководители тратят время на подготовку документов вместо решения насущных проблем.

– Что бы ни спросили, денег у нас ни на что нет. Я прочитал, что в 2026 году для обновления материально-технической базы образовательных учреждений, а у нас их получается 151, из бюджета города Омска выделено 25 миллионов рублей. Я пытаюсь их поделить, эти 25 миллионов, но вообще ничего не делится, я вообще не знаю, что купили. Может быть, в одну школу что-то, а остальным не досталось, – высказался депутат.

Заместитель директора департамента образования мэрии Лариса Жукова пояснила, что финансирование учебных пособий относится к полномочиям региона, который должен выделять на эти цели субвенции. Однако в этой сфере также сохраняется нехватка средств.

– К сожалению, здесь тоже у нас есть недофинансирование. Раньше выдавали хотя бы по нормативу, а последние два года с учебниками у нас не очень хорошая ситуация, – признала чиновница. – Школы, конечно, в зависимости от своей материальной базы раньше могли самостоятельно тратить эти денежные средства на улучшение, конкретно на покупку оборудования и так далее. Когда школы были достаточно оснащены компьютерной техникой, это было в рамках цифровой образовательной среды, которая финансировалась с федерального уровня.

При этом образовательным учреждениям необходимо выполнять предписания надзорных органов, включая Роспотребнадзор и МЧС, и судебные решения. В 2026 году на эти цели выделили 5 млн рублей, а на 2027 год предварительно предусмотрели 35 миллионов. При этом общая потребность образовательных учреждений в финансировании исчисляется миллиардами рублей.

Козловский отметил, что из-за судебных разбирательств руководители школ и детских садов вынуждены тратить значительное время на подготовку документов. Некоторые руководители не выдерживают такой нагрузки и увольняются.

– Мы понимаем, что да, в судах мы проиграем, мы заплатим госпошлину, потратим еще деньги определенные, да, мы утопим очередного директора, который у нас уволится с этого детского сада, со школы, со спортивной школы и так далее. И что мы в результате этого получили? Ничего, – заявил Козловский.

В связи с этим депутат предложил наладить взаимодействие с прокуратурой и Роспотребнадзором. По его мнению, необходимо обсуждать требования надзорных органов с учетом реальных финансовых возможностей города, чтобы не доводить каждую ситуацию до суда.

Заместитель мэра Омска Владимир Куприянов подчеркнул, что городские власти постоянно взаимодействуют с надзорными ведомствами, в том числе на уровне мэра. При этом он напомнил, что требования контролирующих органов установлены законодательством, а безопасность детей должна оставаться приоритетом.

– В школе директор является руководителем, а данная организация – самостоятельным юридическим лицом. Наше законодательство устроено, и мы от этого тоже отступить не можем, что вся полнота ответственности руководителя за все процессы, происходящие в учреждениях, лежит, безусловно, на первом лице, возглавляющем это учреждение, – сказал заместитель мэра.

Даже при одинаково ограниченном финансировании количество замечаний надзорных органов в разных учреждениях отличается, подчеркнул Куприянов. По его мнению, это во многом зависит от эффективности работы руководителей. В департаменте образования намерены помогать директорам, которые могут улучшить управление своими учреждениями.