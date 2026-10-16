В Омске в новом учебном году открылись не все школы и детсады: известна причина

В списке оказались 12 школ и шесть детских садов.

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В Омске 18 образовательных учреждений не прошли оценку готовности к 2026/2027 учебному году. Об этом говорится в документе, предоставленном Омскому горсовету и оказавшемся в распоряжении «Омск-информа».

В перечень вошли школы и детские сады, которые не смогли представить к проверке по разным причинам. В частности, часть зданий закрыта на капитальный ремонт, а некоторые дошкольные учреждения находятся в аварийном состоянии.

– Девять школ по причине проведения капитального ремонта зданий (№ 13, 27, 60, 63, 86, 119, 122, 134, 138); три школы по причине необходимости проведения капитального ремонта зданий (№ 87, 130, 131); четыре детских сада по причине аварийного состояния зданий (№ 12/2, 59, 351, 388); два детских сада по причине проведения капитального ремонта зданий (№ 338, 369), – говорится в документе.

При этом остальные 328 образовательных учреждений Омска успешно прошли оценку готовности к новому учебному году. Среди них 140 школ, 172 детских сада и 16 учреждений дополнительного образования.