Все деньги – на суды и зарплаты: в Омске не нашли денег на защиту школ от БПЛА

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«Омск-информ» узнал, почему школы и детские сады города не спешат оборудовать укрытиями на случай воздушной тревоги. Как сообщили редакции в департаменте образования мэрии, в бюджете на 2026 год не предусмотрены средства на ремонт подвальных помещений образовательных учреждений. При этом большинство из них не соответствует необходимым требованиям.

– Бюджетом города Омска на 2026 год не предусмотрены расходы на проведение ремонтных работ подвальных помещений с целью оборудования укрытия, – отметили в департаменте.

В ведомстве объяснили это ограниченными возможностями городского бюджета. На ближайшие два года его сформировали с учетом допустимого уровня дефицита, поэтому имеющиеся средства для нужд сферы образования в первую очередь направляют на устранение нарушений санитарных и противопожарных требований, исполнение судебных решений и социальные расходы, включая выплату зарплат работникам учреждений.

При этом подвалы и цокольные этажи образовательных учреждений были обследованы по специальному алгоритму, разработанному с учетом рекомендаций Главного управления МЧС России по Омской области. Специалисты определяли, насколько они подходят для временного размещения людей.

– По результатам мониторинга, проведенного в 93 образовательных учреждениях, имеется 93 заглубленных помещения, из них: 62 – в бюджетных общеобразовательных учреждениях города Омска (далее – школы), 31 – в бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города Омска (далее – детские сады), которые можно использовать под временное укрытие на непродолжительное время, – сообщили в ведомстве.

Еще в 35 учреждениях подвалы можно приспособить для этих целей после проведения дополнительных работ. В их числе 14 школ и 21 детский сад.

Однако даже помещения, которые уже признали пригодными для временного укрытия, не обеспечивают необходимых условий для длительного пребывания людей во время воздушной тревоги. Как пояснили в департаменте, в подвалах проходят коммуникации горячего и холодного водоснабжения, а также канализации. При этом там нет вентиляции, освещения, санитарных узлов и мест для сидения. Кроме того, большинство помещений нуждается в ремонте стен, полов и потолков.

В сложившейся ситуации руководителям образовательных учреждений рекомендовали по возможности обеспечить подвалы необходимыми средствами и принять меры для их приспособления под укрытия.

Узнать, где находятся заглубленные помещения, можно на официальном сайте администрации Омска в разделе «Карты безопасности». Информацию обо всех таких объектах уже разместили в открытом доступе. Однако, по сути, наличие подвала еще не означает, что дети смогут укрыться там в случае воздушной тревоги.