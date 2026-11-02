В омских школах негде укрыть детей от атак БПЛА – мэрия

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Почти две трети образовательных учреждений Омска – школ и детских садов – не имеют подходящих подвалов, которые можно было бы использовать в качестве укрытий. Об этом «Омск-информу» сообщили в департаменте образования городской администрации.

– В 218 образовательных учреждениях подвальные помещения не пригодны для укрытия либо их вообще нет, – сообщила редакции глава ведомства Лариса Крючкова.

В департаменте также прокомментировали ситуацию со сбором денег на оборудование укрытий с родителей воспитанников одного из детских садов города. В администрации подчеркнули, что такая практика не предусмотрена.

– Руководителям образовательных учреждений рекомендовано по возможности принять меры по обеспечению необходимыми средствами и приспособлению имеющихся заглубленных помещений под укрытие. При этом сбор денежных средств с родителей не предусмотрен, – добавили в администрации.

Ранее «Омск-информ» выяснял, сколько денег потребуется, чтобы обеспечить омские школы бомбоубежищами и охраной.