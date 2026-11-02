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·Общество·Олег Кипорук

В Омской области заметили редкого «летучего призрака»

Грызун может бесшумно перелетать с дерева на дерево.
Белка-летяга

В Колосовском районе Омской области, в двух километрах от села Колосовка, зафиксировали появление редкой белки-летяги. Видеозаписью с редким зверьком поделился местный житель, о чем сообщили в Управлении по охране животного мира Омской области.

По словам автора видео, для Колосовского района это далеко не первая подобная встреча. В его личной практике это уже пятый зафиксированный случай наблюдения за летягой.

Как рассказали специалисты, белка-летяга отличается крайне скрытным образом жизни и умением практически бесшумно планировать между деревьями на десятки метров благодаря специальной кожной перепонке между лапками, из-за чего заметить ее в лесу удается крайне редко.

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·Общество·Олег Кипорук

В Омской области заметили редкого «летучего призрака»

Грызун может бесшумно перелетать с дерева на дерево.
Белка-летяга

В Колосовском районе Омской области, в двух километрах от села Колосовка, зафиксировали появление редкой белки-летяги. Видеозаписью с редким зверьком поделился местный житель, о чем сообщили в Управлении по охране животного мира Омской области.

По словам автора видео, для Колосовского района это далеко не первая подобная встреча. В его личной практике это уже пятый зафиксированный случай наблюдения за летягой.

Как рассказали специалисты, белка-летяга отличается крайне скрытным образом жизни и умением практически бесшумно планировать между деревьями на десятки метров благодаря специальной кожной перепонке между лапками, из-за чего заметить ее в лесу удается крайне редко.

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Рубрика - Общество