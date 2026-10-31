В Омской области резко расплодились косули и стали приближаться к городам

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За последние десятилетия популяция сибирской косули.. В Омской области выросла до рекордных масштабов. В начале 1980-х годов специалисты насчитывали в регионе всего 600–630 особей. К 2026 году этот показатель достиг 63,6 тысячи. При этом за девять лет, прошедших с 2017 года, когда в области было около 20,1 тысячи косуль, их число увеличилось более чем в три раза.

По оценке специалистов, увеличению популяции помогли ограничения на отстрел косуль и благоприятная погода. Еще одной причиной стало расширение сельскохозяйственных угодий, занятых масличными культурами. Особенно заметно выросли посевы подсолнечника.

Посевные площади масличных культур в регионе расширились со 416 до 521 тысячи гектаров. Из них в прошлом году 87,4 тысячи гектаров пришлось на подсолнечник. При этом в отдельные годы площадь его посевов достигала 127 тысяч гектаров.

Подсолнечные поля оказались дополнительной кормовой базой для сибирской косули, которая предпочитает местность с чередованием лесных участков и открытых пространств. После сбора урожая на полях остаются стебли и корзинки растений. Они удерживают влагу и помогают животным пережить зиму, когда природные водоемы замерзают. Благодаря доступности пищи косулям не приходится уходить далеко в поисках пропитания, поэтому они дольше держатся на привычных участках обитания.

Однако увеличение популяции имеет и обратную сторону. Из-за большого количества животных возрастает нагрузка на природную среду, а сами косули