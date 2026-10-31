В Омской области благоустроят полсотни общественных пространств

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В следующем году в Омской области планируют благоустроить не менее 50 общественных пространств. Об этом сообщил в своем макс-канале министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко.

– Из них 32 территории выбрали сами жители в ходе Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. В их числе – пешеходные зоны в Большеуковском, Муромцевском и других районах, набережная озера Имшитык в Знаменском районе, привокзальная и рыночная площади в Марьяновском и Павлоградском районах, игровые и спортивные площадки в Тевризском, Усть-Ишимском и других районах, семейная зона отдыха в Полтавском районе и многое другое, – рассказал министр.

Еще одно направление работы – реализация проектов, которые в 2026 году стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Их начнут воплощать в Азово, Марьяновке, Нововаршавке и Одесском.

Шнипко подчеркнул, что по поручению губернатора Виталия Хоценко лично контролирует выполнение намеченных планов. Власти намерены и дальше обновлять общественные пространства, делая населенные пункты региона более комфортными и привлекательными для жителей.