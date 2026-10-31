В Омске задумали построить целый город в городе с бассейном и поликлиникой

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Омская мэрия объявила о начале общественных обсуждений проекта комплексной застройки территории сразу двух округов – Советского и Центрального. Они продлятся до 19 ноября. Соответствующая информация появилась на сайте администрации.

Согласно документации, проект охватывает «элемент планировочной структуры № 6 планировочного района I». Участок находится между улицами Малиновского, Менделеева, Красноярским трактом, 1-м Башенным переулком и 6-й Крайней улицей. Полностью реализовать проект планируют к 2040 году.

Основу будущей застройки составят многоквартирные дома, в которых также предусмотрят помещения для общественных нужд. В частности, в одном из зданий разместят клуб для детей и молодежи, а в другом – библиотеку. Помимо жилья и общественных пространств, на территории появятся детский сад на 370 мест, поликлиника, рассчитанная на 550 пациентов, и магазин.

Социальную инфраструктуру дополнят спортивные и образовательные объекты. Так, проектом предусмотрено строительство физкультурно-спортивного комплекса на 180 посетителей с тренажерной и спортивными площадками, а также школы с бассейном на 770 учеников. Кроме того, на территории обустроят новую аллею.

Разработчиком проекта выступил «Городской юридический центр недвижимости «Эталон», а заказчиком стало ООО «Феникс».

Напомним, ранее сообщалось о намерении застроить территорию в центре Омска новым микрорайоном.