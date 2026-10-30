В центре Омска появится новый микрорайон

Фото: Сергей Мельников

В Омске 30 октября 2026 года выдано положительное заключение по проектной документации и инженерным изысканиям для первой очереди жилого комплекса в границах улиц 6-я Северная – Герцена – 5-я Северная – Осоавиахимовская. Экспертизу проводило негосударственное ООО «Базис».

В документации сказано о многоквартирном доме высотой от 11 до 16 этажей, который расположится в Центральном административном округе города. Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик «Нордстрой», принадлежащее омской застройщице Элине Шихмирзаевой, дочери застройщика и бизнесмена Шамиля Шихмирзаева.

Проектную документацию готовили две организации – омское ООО «Форпроект» и новосибирская научно-производственная фирма «Теплотехнические системы». Объект относится к первому этапу строительства жилого комплекса.

Напомним, что ранее «Нордстрой» выиграл аукцион на КРТ в границах улиц Сенной и Чехова. Площадь участка составляет 0,16 га.