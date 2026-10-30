«Теперь о грустном»: гендиректор омского агентства инвестиций уходит с поста

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Генеральный директор Агентства инвестиций Омской области сообщила о своем уходе с поста. Как сообщила в своих соцсетях Светлана Баженова, ее годовой контракт закончился, а нового с ней заключать не стали.

– Теперь о грустном. Мой годовой контракт подходит к концу 31 октября, контракт не продлен, и я завершаю работу в агентстве. Грустно ли мне? Нет, – сообщила Баженова.

Как добавила глава агентства, она оставляет после себя работающий механизм и регион, имя которого звучит на федеральном уровне. Также она поблагодарила команду за работу.

Напомним, что ранее этот пост занимал Евгений Ковтун. Сейчас он руководит омским минприроды.