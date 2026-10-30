Омский шинный гигант присоединился к объединению крупнейших промышленников региона

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Завод «Омскшина» вошел в Омскую ассоциацию промышленников и предпринимателей. Как сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли Омской области, с 28 октября предприятие входит в состав объединения. Такое решение приняли на общем собрании промышленников и предпринимателей.

– Несмотря на разную направленность работы, те задачи, которые сегодня встают перед промышленниками, очень похожи, их решение требует системного подхода. Объединение с другими участниками промышленного кластера позволит консолидировать опыт и знания, определять точки соприкосновения и совместными усилиями решать актуальные вопросы, находить идеи на стыке производств, продвигать и реализовывать инициативы, – заявил гендиректор АО «Омскшина» Василий Виноградов.

Отметим, что «Омскшина» – одно из двух предприятий омской производственной площадки холдинга «Кордиант». На заводе трудятся более 1,5 тысячи человек, а история самого шинного предприятия насчитывает 85 лет. Возглавляет АО «Омскшина» генеральный директор Василий Виноградов.

Отметим, Омская ассоциация промышленников и предпринимателей взаимодействует с Российским союзом промышленников и предпринимателей.