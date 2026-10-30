Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев выросла на 7 %

Фото: ВТБ

По итогам января – сентября 2026 года прибыль группы по МСФО составила 407,5 млрд рублей. Одним из основных факторов роста стало увеличение чистых процентных доходов на фоне восстановления процентной маржи.

В третьем квартале ВТБ заработал 182,3 млрд рублей чистой прибыли. Рентабельность капитала за этот период достигла 24,8 % против 14,5 % годом ранее. По итогам девяти месяцев показатель составил 19,1 %, тогда как за аналогичный период 2025 года он находился на уровне 18,6 %.

Как сообщил первый заместитель президента – председателя правления, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов, восстановление чистой процентной маржи обеспечило рост чистых процентных доходов в 2,3 раза. По его словам, ВТБ продолжает смещать фокус в сторону корпоративного кредитования, что позволяет эффективнее использовать капитал. Прогноз по чистой прибыли группы на 2026 год в размере 600 млрд рублей остается без изменений.

На 30 сентября активы группы достигли 39,1 трлн рублей, увеличившись на 6 % с начала года. Совокупный кредитный портфель вырос на 6,3 %, до 26 трлн рублей. При этом объем кредитов юридическим лицам увеличился на 11,2 %, до 19,1 трлн рублей, а физическим лицам – сократился на 5 %, до 6,9 трлн рублей. Доля розничного кредитования в портфеле снизилась с 30 до 27 %.

Средства клиентов за девять месяцев выросли на 1,7 %, до 28,4 трлн рублей. Вложения юридических лиц увеличились на 4,3 %, до 14,5 трлн рублей, тогда как средства физических лиц сократились на 0,8 %, до 13,9 трлн рублей. Соотношение кредитов и средств клиентов составило 86,8 % против 83,2 % на конец 2025 года.

Также с начала года на 0,7–0,9 процентного пункта выросли показатели достаточности капитала. На 1 октября все три норматива превышали установленные регулятором минимумы: Н20.0 составил 10,5 % при минимуме 10 %, Н20.1 – 7,1 % при минимуме 6,5 %, Н20.2 – 8,6 % при минимуме 8 %.