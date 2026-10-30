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·Политика·Олег Кипорук

Омский губернатор впервые лично перетасовал руководство районов

Глава региона впервые воспользовался новыми полномочиями для обновления муниципальных кадров.
Правительство Омской области

В Омской области состоялись кадровые назначения: губернатор впервые воспользовался предоставленным с этого года правом и лично назначил временно исполняющих обязанности руководителей трех муниципальных районов.

В Русско-Полянском районе после досрочного ухода с поста Евгения Мурашова кресло временно исполняющего обязанности главы занял Дмитрий Гергоков. Сам Евгений Мурашов без работы не остался – его назначили временно руководить Исилькульским районом, откуда по собственному желанию уволился Владимир Туров. Кадровые изменения затронули и Муромцевский район: на смену ушедшему в отставку Сергею Казанкову в статусе врио пришел Александр Шнипко – брат министра энергетики и ЖКК Омской области Владимира Шнипко.

Прежде главы районов выбирались по иной процедуре, но благодаря вступившим в силу нормам губернатор теперь имеет законные полномочия напрямую назначать временно исполняющих обязанности как руководителей любых муниципалитетов области, так и мэра Омска.

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Омский губернатор впервые лично перетасовал руководство районов

Глава региона впервые воспользовался новыми полномочиями для обновления муниципальных кадров.
Правительство Омской области

В Омской области состоялись кадровые назначения: губернатор впервые воспользовался предоставленным с этого года правом и лично назначил временно исполняющих обязанности руководителей трех муниципальных районов.

В Русско-Полянском районе после досрочного ухода с поста Евгения Мурашова кресло временно исполняющего обязанности главы занял Дмитрий Гергоков. Сам Евгений Мурашов без работы не остался – его назначили временно руководить Исилькульским районом, откуда по собственному желанию уволился Владимир Туров. Кадровые изменения затронули и Муромцевский район: на смену ушедшему в отставку Сергею Казанкову в статусе врио пришел Александр Шнипко – брат министра энергетики и ЖКК Омской области Владимира Шнипко.

Прежде главы районов выбирались по иной процедуре, но благодаря вступившим в силу нормам губернатор теперь имеет законные полномочия напрямую назначать временно исполняющих обязанности как руководителей любых муниципалитетов области, так и мэра Омска.

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Рубрика - Политика