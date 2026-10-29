В Омске срочно меняют процедуру отставки и назначения мэра

Omskinform.ru

Через неделю, 6 ноября, в Омском горсовете пройдут публичные слушания, посвященные корректировке городского устава. Поправки затронут регламент передачи полномочий между действующим главой города и новым градоначальником.

Согласно проекту решения, полномочия прежнего руководителя будут завершаться в день проведения заседания по выборам преемника. Ранее этот статус сохранялся вплоть до момента официального вступления в должность нового кандидата. Сама процедура принесения присяги также получит четкие временные рамки: новоиспеченный мэр обязан принять присягу не позднее 15 дней с момента издания соответствующего постановления.

Изменения коснутся и случаев досрочного прекращения полномочий. При отстранении градоначальника, его аресте или добровольной отставке временного исполнителя обязанностей теперь будет назначать губернатор, а не городской парламент.

Итоговое решение по предложенным поправкам депутаты примут на одной из ближайших сессий после завершения публичных обсуждений. Процедура приема документов от претендентов на пост мэра стартовала 14 октября и продлится до 17 ноября. Кандидатуры могут выдвигать политические партии, региональная общественная палата, Совет муниципальных образований и профильная всероссийская ассоциация, однако финальный выбор остается за главой региона, после чего кандидатуру утверждает горсовет.

Напомним, что действующий мэр Сергей Шелест руководит городом до января 2027 года. Ранее он прокомментировал «Омск-информу» свою отставку.