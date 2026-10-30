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·Общество·Мария Филимонова

В Омске сменился руководитель крупного подразделения МЧС

Исполняющим обязанности начальника 5-го отряда ФПС по Омской области стал Юрий Николаев.
мчс

В структуре омского МЧС произошла крупная кадровая перестановка. В федеральном государственном бюджетном учреждении «5 отряд федеральной противопожарной службы по Омской области (договорной)», расположенном на улице Пушкина в Центральном округе, сменилось руководство.

С 28 октября в статусе исполняющего обязанности начальника службу возглавил Юрий Николаев, о чем свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Ранее он занимал в этом же бюджетном учреждении должность заместителя начальника отряда.

На этом посту Николаев сменил полковника внутренней службы Юрия Петренко, который бессменно руководил 5-м отрядом ФПС с октября 2018 года.

Ранее сообщалось о назначении нового первого заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области.

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·Общество·Мария Филимонова

В Омске сменился руководитель крупного подразделения МЧС

Исполняющим обязанности начальника 5-го отряда ФПС по Омской области стал Юрий Николаев.
мчс

В структуре омского МЧС произошла крупная кадровая перестановка. В федеральном государственном бюджетном учреждении «5 отряд федеральной противопожарной службы по Омской области (договорной)», расположенном на улице Пушкина в Центральном округе, сменилось руководство.

С 28 октября в статусе исполняющего обязанности начальника службу возглавил Юрий Николаев, о чем свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Ранее он занимал в этом же бюджетном учреждении должность заместителя начальника отряда.

На этом посту Николаев сменил полковника внутренней службы Юрия Петренко, который бессменно руководил 5-м отрядом ФПС с октября 2018 года.

Ранее сообщалось о назначении нового первого заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области.

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Рубрика - Общество