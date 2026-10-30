В Омске взялись за реконструкцию системы оповещения об атаках БПЛА

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В Омске объявили аукцион по поиску подрядчика для реконструкции муниципальной системы оповещения населения. Начальная цена контракта, заказчиком которого выступает Управление делами городской администрации, составляет чуть более 20 миллионов рублей.

В городе появятся шесть новых оконечных средств оповещения. Их смонтируют в микрорайоне Загородный, 9, на улицах Красный Путь, 5, Красных Зорь, 108Б и 50-летия ВЛКСМ, 7Б, а также на проспектах Карла Маркса, 24А и Мира, 2 к. 1.

Техническое задание устанавливает жесткие нормативы. В автоматическом режиме тревожный сигнал должен проходить по каналам связи всего за 8 секунд, а на полное доведение экстренной информации до жителей отведено не более 5 минут.

При подаче сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» сирены и мощные акустические системы будут работать с меняющейся тональностью от 300 до 600 Гц и нарастающей громкостью. На высоте полутора метров от земли звук сирены должен быть минимум на 15 дБА громче естественного шума улицы, но при этом не превышать безопасный порог в 120 дБА.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 9 ноября, а победителя торгов определят 11 ноября. Завершить все монтажные и пусконаладочные работы на объектах необходимо до 22 декабря текущего года.

Отметим, что во время беспилотной опасности омичи регулярно сообщают о том, что не везде в городе слышны сирены. В последний раз, 24 октября, сигнал тревоги услышали в Амуре и Старом Кировске, в районе Телевизионки и в Первокирпичном микрорайоне.

О проработке вопроса реконструкции системы оповещения в администрации заявляли еще в июне, после первой с начала СВО угрозы атаки БПЛА в Омске.