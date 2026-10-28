Узнай о беспилотниках первым – скачай приложение «Омск-информ» и получай уведомления

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На новости о беспилотниках в Омской области теперь можно подписаться. Как только редакция опубликует свежий материал по теме «Беспилотники» (об угрозе, об ограничениях, о последствиях, о работе аэропорта и мобильного интернета), на телефон придет уведомление с заголовком. Нажали – открылась новость. Отписаться можно в любой момент той же кнопкой.

Зачем это нужно? Официальные оповещения по СМС приходят долго. С подпиской вы узнаете о беспилотной опасности почти мгновенно.

Подписка на новости абсолютно бесплатная, без регистрации и работает в приложении «Омск-информ». Рассказываем, как включить ее за минуту на устройства с операционными системами Android и Safari (iPhone).

Шаг 1. Поставьте приложение для Android

Войдите в Chrome, Яндекс Браузер или Samsung Internet, наберите omskinform.ru. Открывается мобильная версия сайта. Внизу появляется значок «Установить». Нажмите его.

2. Через несколько секунд на экране появится иконка «Омск-информ». Это означает, что приложение установлено.

Кнопки нет?

Откройте меню браузера (три точки справа вверху) и выберите «Установить приложение» или «Добавить на главный экран».

iPhone (Safari)

1. Откройте omskinform.ru в Safari: в других браузерах на iPhone уведомления не работают.

2. Нажмите «Поделиться» (квадрат со стрелкой вверх внизу экрана).

3. Пролистайте вниз, выберите «На экран „Домой“», затем «Добавить».

На iPhone уведомления приходят только в приложение с экрана «Домой» и только на iOS 16.4 и новее. Версию можно проверить в «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве».

Шаг 2. Включите уведомления о беспилотниках

1. Откройте «Омск-информ» с иконки на экране. Нажмите кнопку меню в левом верхнем углу.

2. В строке «Найти тему или рубрику» наберите «беспилотники».

3. Нажмите колокольчик рядом с темой – или откройте тему и нажмите «Подписаться».

4. Телефон спросит разрешение на уведомления – нажмите «Разрешить».

Готово: кнопка сменится на «Подписаны».

Если уведомления не приходят

- Отказались от уведомлений по ошибке. Включить их можно только в настройках телефона: «Настройки» → «Уведомления» → «Омск-Информ». На Android путь такой: «Настройки» → «Приложения» → «Омск-Информ» → «Уведомления».

- Включен режим «Не беспокоить» или энергосбережение. Он может задерживать уведомления. Добавьте «Омск-Информ» в исключения.

- На iPhone сайт открыт в браузере, а не с иконки. Подписка работает только в приложении с экрана «Домой».

Что еще есть в приложении

Кроме беспилотников, колокольчиком можно подписаться на любую тему или рубрику, например «Происшествия». А в разделе «Погода» можно включить утренний прогноз уведомлением. Приложение открывается с экрана сразу, без поисковика и лишних вкладок.

https://omskinform.ru/app?ref=bpla