Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Общество·Магнит Комаров

Узнай о беспилотниках первым – скачай приложение «Омск-информ» и получай уведомления

Рассказываем, как быстро подписаться на новости и уведомления об опасности БПЛА.
беспилотник

На новости о беспилотниках в Омской области теперь можно подписаться. Как только редакция опубликует свежий материал по теме «Беспилотники» (об угрозе, об ограничениях, о последствиях, о работе аэропорта и мобильного интернета), на телефон придет уведомление с заголовком. Нажали – открылась новость. Отписаться можно в любой момент той же кнопкой.

Зачем это нужно? Официальные оповещения по СМС приходят долго. С подпиской вы узнаете о беспилотной опасности почти мгновенно.

Статусы беспилотной опасности

Подписка на новости абсолютно бесплатная, без регистрации и работает в приложении «Омск-информ». Рассказываем, как включить ее за минуту на устройства с операционными системами Android и Safari (iPhone).

Шаг 1. Поставьте приложение для Android

  1. Войдите в Chrome, Яндекс Браузер или Samsung Internet, наберите omskinform.ru. Открывается мобильная версия сайта. Внизу появляется значок «Установить». Нажмите его.
Приложение на андроид

2. Через несколько секунд на экране появится иконка «Омск-информ». Это означает, что приложение установлено.

Приложение на андроид

Кнопки нет?

Откройте меню браузера (три точки справа вверху) и выберите «Установить приложение» или «Добавить на главный экран».

Приложение на андроид
Приложение на андроид

iPhone (Safari)

1. Откройте omskinform.ru в Safari: в других браузерах на iPhone уведомления не работают.

2. Нажмите «Поделиться» (квадрат со стрелкой вверх внизу экрана).

Приложение на айфон
Приложение на айфон

3. Пролистайте вниз, выберите «На экран „Домой“», затем «Добавить».

Приложение на айфон
Приложение на айфон

На iPhone уведомления приходят только в приложение с экрана «Домой» и только на iOS 16.4 и новее. Версию можно проверить в «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве».

Шаг 2. Включите уведомления о беспилотниках

1. Откройте «Омск-информ» с иконки на экране. Нажмите кнопку меню в левом верхнем углу.

2. В строке «Найти тему или рубрику» наберите «беспилотники».

Приложение на андроид

3. Нажмите колокольчик рядом с темой – или откройте тему и нажмите «Подписаться».

4. Телефон спросит разрешение на уведомления – нажмите «Разрешить».

Приложение на андроид

Готово: кнопка сменится на «Подписаны».

Приложение на андроид

Если уведомления не приходят

- Отказались от уведомлений по ошибке. Включить их можно только в настройках телефона: «Настройки» → «Уведомления» → «Омск-Информ». На Android путь такой: «Настройки» → «Приложения» → «Омск-Информ» → «Уведомления».

- Включен режим «Не беспокоить» или энергосбережение. Он может задерживать уведомления. Добавьте «Омск-Информ» в исключения.

- На iPhone сайт открыт в браузере, а не с иконки. Подписка работает только в приложении с экрана «Домой».

Что еще есть в приложении

Кроме беспилотников, колокольчиком можно подписаться на любую тему или рубрику, например «Происшествия». А в разделе «Погода» можно включить утренний прогноз уведомлением. Приложение открывается с экрана сразу, без поисковика и лишних вкладок.

https://omskinform.ru/app?ref=bpla

Читайте также

·Общество·Магнит Комаров

Узнай о беспилотниках первым – скачай приложение «Омск-информ» и получай уведомления

Рассказываем, как быстро подписаться на новости и уведомления об опасности БПЛА.
беспилотник

На новости о беспилотниках в Омской области теперь можно подписаться. Как только редакция опубликует свежий материал по теме «Беспилотники» (об угрозе, об ограничениях, о последствиях, о работе аэропорта и мобильного интернета), на телефон придет уведомление с заголовком. Нажали – открылась новость. Отписаться можно в любой момент той же кнопкой.

Зачем это нужно? Официальные оповещения по СМС приходят долго. С подпиской вы узнаете о беспилотной опасности почти мгновенно.

Статусы беспилотной опасности

Подписка на новости абсолютно бесплатная, без регистрации и работает в приложении «Омск-информ». Рассказываем, как включить ее за минуту на устройства с операционными системами Android и Safari (iPhone).

Шаг 1. Поставьте приложение для Android

  1. Войдите в Chrome, Яндекс Браузер или Samsung Internet, наберите omskinform.ru. Открывается мобильная версия сайта. Внизу появляется значок «Установить». Нажмите его.
Приложение на андроид

2. Через несколько секунд на экране появится иконка «Омск-информ». Это означает, что приложение установлено.

Приложение на андроид

Кнопки нет?

Откройте меню браузера (три точки справа вверху) и выберите «Установить приложение» или «Добавить на главный экран».

Приложение на андроид
Приложение на андроид

iPhone (Safari)

1. Откройте omskinform.ru в Safari: в других браузерах на iPhone уведомления не работают.

2. Нажмите «Поделиться» (квадрат со стрелкой вверх внизу экрана).

Приложение на айфон
Приложение на айфон

3. Пролистайте вниз, выберите «На экран „Домой“», затем «Добавить».

Приложение на айфон
Приложение на айфон

На iPhone уведомления приходят только в приложение с экрана «Домой» и только на iOS 16.4 и новее. Версию можно проверить в «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве».

Шаг 2. Включите уведомления о беспилотниках

1. Откройте «Омск-информ» с иконки на экране. Нажмите кнопку меню в левом верхнем углу.

2. В строке «Найти тему или рубрику» наберите «беспилотники».

Приложение на андроид

3. Нажмите колокольчик рядом с темой – или откройте тему и нажмите «Подписаться».

4. Телефон спросит разрешение на уведомления – нажмите «Разрешить».

Приложение на андроид

Готово: кнопка сменится на «Подписаны».

Приложение на андроид

Если уведомления не приходят

- Отказались от уведомлений по ошибке. Включить их можно только в настройках телефона: «Настройки» → «Уведомления» → «Омск-Информ». На Android путь такой: «Настройки» → «Приложения» → «Омск-Информ» → «Уведомления».

- Включен режим «Не беспокоить» или энергосбережение. Он может задерживать уведомления. Добавьте «Омск-Информ» в исключения.

- На iPhone сайт открыт в браузере, а не с иконки. Подписка работает только в приложении с экрана «Домой».

Что еще есть в приложении

Кроме беспилотников, колокольчиком можно подписаться на любую тему или рубрику, например «Происшествия». А в разделе «Погода» можно включить утренний прогноз уведомлением. Приложение открывается с экрана сразу, без поисковика и лишних вкладок.

https://omskinform.ru/app?ref=bpla

Больше по тегу - #беспилотники
Рубрика - Общество