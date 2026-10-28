Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

В Омске может появиться новый завод стройматериалов

Администрация города объявила торги на право аренды земли в Октябрьском округе.
Заводчанин

Администрация Омска выставила на торги земельный участок в Октябрьском округе под размещение объекта строительной промышленности. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Шелест.

Земельный участок площадью 4 356 кв. м расположен в 210 метрах северо-восточнее нежилого здания на улице Барабинской, 40. По условиям аукциона победитель получит право заключить договор аренды территории с видом разрешенного использования «строительная промышленность».

Проведением открытого аукциона займется департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска.

Ранее омским предпринимателям предложили шесть локаций в разных частях города с долгосрочной арендой.

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·Общество·Мария Филимонова

В Омске может появиться новый завод стройматериалов

Администрация города объявила торги на право аренды земли в Октябрьском округе.
Заводчанин

Администрация Омска выставила на торги земельный участок в Октябрьском округе под размещение объекта строительной промышленности. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Шелест.

Земельный участок площадью 4 356 кв. м расположен в 210 метрах северо-восточнее нежилого здания на улице Барабинской, 40. По условиям аукциона победитель получит право заключить договор аренды территории с видом разрешенного использования «строительная промышленность».

Проведением открытого аукциона займется департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска.

Ранее омским предпринимателям предложили шесть локаций в разных частях города с долгосрочной арендой.

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Рубрика - Общество