Омские мосты будут защищать с помощью электрошокеров и дубинок

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В Омске ищут подрядчика для охраны городских мостов и путепроводов от актов незаконного вмешательства. Соответствующий аукцион объявило бюджетное учреждение «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».

Начальная цена контракта составляет 26,7 млн рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимают до 9 ноября. Подрядчику предстоит обеспечивать безопасность объектов с 1 декабря 2026 года по 28 октября 2027 года.

Под охрану возьмут три моста – Ленинградский, Фрунзенский и имени 60-летия ВЛКСМ, а также четыре путепровода – по улицам Заозерной, 4-й Кировской, Торговой и развязку на пересечении 15-й Рабочей и Хабаровской.

Согласно условиям контракта, дежурная смена должна состоять минимум из шести человек. Охранникам предстоит вести патрулирование и круглосуточный видеомониторинг. Из спецсредств у сотрудников должны быть резиновые дубинки, наручники и электрошокеры.

Кроме того, смену обеспечат патрульным автомобилем, газоанализатором паров взрывчатых веществ, рентгенотелевизионной досмотровой установкой и средством для принудительной остановки транспорта.