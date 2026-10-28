Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество·Олег Кипорук

Омским строителям напомнили помыться

Главное управление государственного строительного надзора предупредило девелоперов о санкциях за загрязнение городских улиц.
фура, Северный обход

Госстройнадзор напомнил омским девелоперам о жестких требованиях к обустройству выездов со строительных площадок. С наступлением осени немытая техника становится главным источником грязи на проезжей части общего пользования.

– Обращаем ваше внимание на важное требование, которое часто становится причиной загрязнение дорог общего пользование в осенний период, – рассказали в ведомстве.

В соответствии с проектом организации строительства, застройщики обязаны монтировать на выезде специальные пункты очистки и мойки колес автотранспорта. С приходом заморозков подрядчикам предстоит переходить на системы пневматической или воздушной обдувки.

За игнорирование норм строительного проекта компаниям грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ. Инспекторы намерены жестко пресекать подобные нарушения на стройплощадках.

Читайте также

·Общество·Олег Кипорук

Омским строителям напомнили помыться

Главное управление государственного строительного надзора предупредило девелоперов о санкциях за загрязнение городских улиц.
фура, Северный обход

Госстройнадзор напомнил омским девелоперам о жестких требованиях к обустройству выездов со строительных площадок. С наступлением осени немытая техника становится главным источником грязи на проезжей части общего пользования.

– Обращаем ваше внимание на важное требование, которое часто становится причиной загрязнение дорог общего пользование в осенний период, – рассказали в ведомстве.

В соответствии с проектом организации строительства, застройщики обязаны монтировать на выезде специальные пункты очистки и мойки колес автотранспорта. С приходом заморозков подрядчикам предстоит переходить на системы пневматической или воздушной обдувки.

За игнорирование норм строительного проекта компаниям грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ. Инспекторы намерены жестко пресекать подобные нарушения на стройплощадках.

Больше по тегу - #строительство
Рубрика - Общество