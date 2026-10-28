Омский район направил более 300 млн рублей на дороги в 2026 году

Фото: пресс-служба Омского района

В Омском районе в 2026 году на ремонт и строительство дорог направили более 300 млн рублей из бюджетов разных уровней. На заседании Совета района также скорректировали бюджеты сельских округов, предусмотрев средства на содержание внутрипоселковых дорог, освещение и благоустройство.

Как сообщил глава Омского района Геннадий Долматов, о дорожных работах депутатам рассказал его заместитель по строительству, вопросам ЖКХ и жизнеобеспечения Олег Рожнов. Общая протяженность дорожной сети муниципалитета превышает тысячу километров. Работы по ремонту и содержанию дорог планируют продолжать.

Фото: пресс-служба Омского района

На заседании Совета рассмотрели и вопросы землепользования. Депутаты внесли изменения в Правила землепользования и застройки Лузинского округа, связанные с реализацией инвестиционного проекта по выращиванию овощей в закрытом грунте.

В селе Лузино строят современный тепличный комплекс управляющей компании «РОСТ». По данным официального сайта Омского района, проект предусматривает создание комплекса площадью 20 гектаров для круглогодичного выращивания огурцов и томатов. Объем инвестиций превышает 10 млрд рублей, а после выхода предприятия на полную мощность здесь планируют создать не менее 300 рабочих мест.

Реализация проекта должна увеличить объем местной овощной продукции и обеспечить дополнительные рабочие места для жителей региона.