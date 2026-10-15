Омский район вышел на первое место в области по урожайности зерновых

Средний показатель составил 24 центнера с гектара. На сегодняшний день в районе собрали почти 144 тыс. тонн зерна, обмолотив 98,2 % посевных площадей.

Фото: пресс-служба Омского района

В Омском районе обмолотили 98,2 % площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. По данным комитета сельского хозяйства Омского района, на 14 октября зерновые и зернобобовые культуры обмолотили примерно на 60 тыс. гектаров. Общий намолот приблизился к 144 тыс. тонн зерна. До полного завершения уборочной кампании осталось обработать 865 гектаров.

Ряд хозяйств района уже закончил уборку зерновых. В их числе КФХ Щербак М. Ю., КФХ «Горячий Ключ», КФХ Бабак О. Л., ИП Кабденов Т. Е., ФГБНУ «Омский АНЦ», АО «Нива», ЗАО «Первомайское», КФХ Дрофа Ю. Н., ЗАО «Иртышское» и СПК «Пушкинский». Уборочные работы завершены и в других хозяйствах.

При благоприятных погодных условиях для окончания обмолота зерновых и зернобобовых культур на территории всего района потребуется еще один-два дня. Таким образом, основная часть уборочной кампании уже позади, а оставшиеся работы планируют завершить в ближайшее время.

Тем временем уборка картофеля и овощей в Омском районе уже завершена. С полей собрали весь запланированный урожай этих культур. Валовой сбор картофеля составил 111 тыс. тонн, овощей – чуть более 28 тыс. тонн.

Таким образом, к середине октября сельхозпредприятия района практически закончили уборку зерновых и полностью завершили сбор картофеля и овощей. Одним из основных показателей нынешнего сезона стала урожайность зерновых – 24 центнера с гектара, что позволило Омскому району занять первое место в Омской области по этому показателю.