Фото: Пресс-служба Омского района

В Москве завершился первый Международный муниципальный форум, в работе которого принял участие глава Омского района Геннадий Долматов. Площадка объединила более 1000 человек – представителей органов государственной власти и местного самоуправления, экспертов в сфере градостроительства и специалистов из российских регионов и 46 зарубежных стран.

В программу форума вошло более 30 мероприятий, посвященных вопросам местного самоуправления, экономического развития территорий и международного сотрудничества. Участники обсуждали практические задачи муниципального управления, знакомились с опытом других регионов и стран, а также рассматривали решения, которые можно применять на местах с учетом особенностей конкретных территорий.

Геннадий Долматов отметил, что неоднократно участвовал во Всероссийском муниципальном форуме и считает важным расширение этого формата до международного уровня. По его мнению, такие встречи дают возможность муниципалитетам обмениваться опытом, находить эффективные инструменты работы и укреплять профессиональные связи.

Глава Омского района подчеркнул, что в конечном счете главная задача подобных дискуссий и проектов – повышение комфорта и безопасности жизни людей. Поэтому обмен практиками между территориями остается важным инструментом развития местного самоуправления, а расширение международного взаимодействия открывает для него дополнительные возможности.