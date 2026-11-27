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В Ленинском округе Омска определили восемь точек, где с 1 по 31 декабря будут продавать ели. Базары выбрали по результатам конкурсной процедуры, сообщили в пресс-службе округа.

Так, купить дерево к празднику можно будет на улицах Серова, 13, Д. Бедного, 69, Жуковского, 31/3, 6-й Станционной, 2/3 и 31, Гашека, 5/2, и Карбышева, 9, а также на проспекте Сибирском, 7. Всего в округе будет работать восемь елочных базаров – они проработают весь декабрь.

Кроме того, по словам начальника отдела развития торговли Ленинского округа Александра Земницкого, некоторые площадки для продажи елей находятся на территориях, принадлежащих сторонним организациям, преимущественно крупным торговым комплексам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Октябрьском округе Омска определили площадки для продажи новогодних деревьев – всего там будут работать 9 торговых точек.