фото: https://vk.ru/festival55

В Омске реализуют проект «Исполнение желаний. Новогодние традиции народов России» Межрегиональной общественной организацией «Центр интеллектуального и творческого развития «НООСФЕРА».

Организаторы поставили перед собой задачу познакомить юных омичей и их родителей с тем, как встречают Новый год разные народы, проживающие в России. Для этого проводятся мастер-классы, где участники расписывают деревянные фигурки. Вдохновением для юных художников служат культурные особенности различных этносов.

К моменту запуска проекта была проделана серьезная подготовка: изготовлены заготовки фигурок, собраны книги, монографии и открытки разных лет, снят видеофильм, разработаны мастер-модели героев. Затем активное развитие получил выездной формат – занятия стали проходить на разных площадках в общеобразовательных организациях города. На сегодняшний день 800 ребят уже опробовали свои силы.

фото: https://vk.ru/festival55

История зимнего волшебника в России уходит корнями в глубокую древность, как рассказывают организаторы мастер-классов детям, в старину люди представляли хозяина зимы по-разному – от Деда Трескуна и Морозки до злого духа Карачуна и Беловолосого старика-зимника с железной булавой. Примерно к середине XIX века в зажиточных домах перед Рождеством начали наряжать елку, которую обычно привозил из леса крестьянин в полушубке и валенках. Так постепенно формировался образ Деда Мороза.

В канун 1929 года праздничное дерево в СССР оказалось под запретом: новогодние дни объявили рабочими, а по улицам патрулировали специальные наряды. Лишь в декабре 1935 года партийный руководитель Павел Постышев предложил Сталину вернуть детям новогоднее чудо, и уже в январе 1936 года елка вновь появилась в домах вместе с Дедом Морозом, снеговиком, Снегурочкой и мальчиком Новым годом.

– В трудные для страны времена на защиту Русской земли вместе с воинами вставал генерал Мороз, губивший врагов лютыми холодами, так что европейские завоеватели вряд ли вспоминают нашего Деда Мороза добрым словом. Поначалу он выглядел как простой крестьянин – с косматой бородой, в крестьянской шапке, тулупе и валенках, – рассказывает руководитель проекта Юрий Тетерин.

Со временем облик волшебника стал богаче и сказочнее: высокий стан, гордая осанка, длинные белые волосы и пышная борода, роскошная боярская шуба и шапка белого, синего или красного цвета с золотым, серебряным либо жемчужным шитьем. Дополняют образ красивые сапоги или валенки, плетеный серебряный пояс, расшитые рукавицы, а в руках – волшебный посох и большой мешок с подарками.

фото: https://vk.ru/festival55

В России живут народы разных национальностей, и у зимнего волшебника появились добрые помощники: татарский Кыш Бабай, якутский Чысхаан, бурятский Сагаан Убугун, казахский Аяз Ата, карельский Паккайне и другие. Но главным хранителем новогодних традиций и исполнителем желаний в России остается русский Дед Мороз.

– Берегите нашего Деда Мороза и связанные с ним новогодние традиции. Это память нашего народа, часть нашей истории и культуры. Не позволяйте подменять его разными чужими Санта-Клаусами», – говорит Юрий Тетерин.

Добавим, что проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, и это не первая работа Центра интеллектуального и творческого развития «НООСФЕРА», получившая грант. Команда центра создает мобильные диорамы – детальные миниатюрные реконструкции значимых событий истории Омской земли. Их главная задача – в увлекательной форме знакомить детей и взрослых с прошлым региона. https://m.vk.ru/public84229561