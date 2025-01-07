Омск-Информ
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·Общество

Новогодние деревья начали скапливаться у мусорных контейнеров.

В Омске, похоже, в этом году не будет пунктов приема отслуживших свое новогодних елок. В предыдущем году такие точки активно работали на Левобережье, в том числе, на парковке у ТЦ «МЕГА». Деревья можно было сдать для утилизации для проекта «Кедротека» или для Большереченского зоопарка.

Несколько дней назад в Большереченском зоопарке предупредили, что деревья не будут приниматься – у животных их достаточно. «Кедротека», использовавшая щепу хвойных деревьев для выращивания молодых саженцев, и ТЦ «МЕГА» в этом году также решили не проводить акцию, сообщает «Новый Омск».

Судя по всему, отслужившие свое деревья будут украшать собой мусорные контейнеры, пока их не утилизируют представители мусорного оператора.

·Общество

Новогодние деревья начали скапливаться у мусорных контейнеров.

В Омске, похоже, в этом году не будет пунктов приема отслуживших свое новогодних елок. В предыдущем году такие точки активно работали на Левобережье, в том числе, на парковке у ТЦ «МЕГА». Деревья можно было сдать для утилизации для проекта «Кедротека» или для Большереченского зоопарка.

Несколько дней назад в Большереченском зоопарке предупредили, что деревья не будут приниматься – у животных их достаточно. «Кедротека», использовавшая щепу хвойных деревьев для выращивания молодых саженцев, и ТЦ «МЕГА» в этом году также решили не проводить акцию, сообщает «Новый Омск».

Судя по всему, отслужившие свое деревья будут украшать собой мусорные контейнеры, пока их не утилизируют представители мусорного оператора.