Новогодние деревья начали скапливаться у мусорных контейнеров.

В Омске, похоже, в этом году не будет пунктов приема отслуживших свое новогодних елок. В предыдущем году такие точки активно работали на Левобережье, в том числе, на парковке у ТЦ «МЕГА». Деревья можно было сдать для утилизации для проекта «Кедротека» или для Большереченского зоопарка.

Несколько дней назад в Большереченском зоопарке предупредили, что деревья не будут приниматься – у животных их достаточно. «Кедротека», использовавшая щепу хвойных деревьев для выращивания молодых саженцев, и ТЦ «МЕГА» в этом году также решили не проводить акцию, сообщает «Новый Омск».

Судя по всему, отслужившие свое деревья будут украшать собой мусорные контейнеры, пока их не утилизируют представители мусорного оператора.