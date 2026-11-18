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На пунктах пропуска «Одесский» и «Исилькульский» сотрудники Россельхознадзора пресекли три попытки незаконного вывоза продукции в Казахстан. Инспекторы проверили партии товаров, подготовленные к отправке в соседнюю республику.

На посту «Одесский» перевозчик пытался отправить 40 тонн пшеничных отрубей. По документам груз оформлялся как корм для животных, однако при осмотре мешков специалисты обнаружили обычные зерновые отходы без маркировки и ярлыков.

На другом направлении задержали водителя, перевозившего вагонку без обязательного фитосанитарного сертификата, который подтверждает безопасность древесины от вредителей. Весь нелегальный груз завернули обратно в Россию, а в отношении нарушителей составили административные протоколы.

Всего с начала года на границе пресекли 40 подобных нарушений, остановив более 225 тонн сомнительной продукции.