Омск-Информ
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·Общество

Питомцам учреждения достаточно тех деревьев, которые имеются в зоопарке.

В этом году Большереченский зоопарк не будет принимать новогодние елки, сообщили в учреждении. Это связано с тем, что деревьев в зоопарке достаточно.

– Нашим животным достаточно тех деревьев, которые у нас имеются, – отметили в зоопарке.

Раньше Большереченский зоопарк охотно принимал новогодние ели, сосны и пихты. Животные используют их в основном для игр и развлечения.

·Общество

Питомцам учреждения достаточно тех деревьев, которые имеются в зоопарке.

В этом году Большереченский зоопарк не будет принимать новогодние елки, сообщили в учреждении. Это связано с тем, что деревьев в зоопарке достаточно.

– Нашим животным достаточно тех деревьев, которые у нас имеются, – отметили в зоопарке.

Раньше Большереченский зоопарк охотно принимал новогодние ели, сосны и пихты. Животные используют их в основном для игр и развлечения.