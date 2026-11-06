Медведица Думка из Большереченского зоопарка приготовилась к омским морозам

Фото: vk.ru/bol_zoo

Белая медведица Думка, обитающая в Большереченском зоопарке Омской области, начала подготовку к зиме. С наступлением осенних холодов главная любимица местной публики стала заметно степеннее и все чаще предпочитает размеренный отдых шумным играм.

Сотрудники зоопарка отмечают, что наступающие морозы для северного хищника – это не суровые испытания, а долгожданный климатический комфорт.

– Теперь Думка проводит дни в спокойствии: неспешно прогуливается вдоль вольера и отдыхает, напоминая нам, что за мощью белого медведя скрывается глубоко самодостаточный характер. Наблюдать за этой величественной, степенной красотой Севера – редкая привилегия, сродни чуду, – отметили в зоопарке.

Отметим, что Думка родилась на острове Врангеля, однако к людям попала еще детенышем. Местом, где ее учили есть, плавать и играть, стал Московский зоопарк. Повзрослев, медведица переехала в Удмуртию, в Ижевск. В 2024 году она прибыла в Большереченский зоопарк, к приезду животного была окончена реконструкция вольера.