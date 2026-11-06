Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

Омичам назвали дату открытия главной новогодней елки

Праздник в Омской крепости назначили на 19 декабря.
елка в крепости

Главная городская елка Омска в этом году зажжет свои огни 19 декабря. Праздничные мероприятия в Омской крепости стартуют в 15:00 и продолжатся до 18:00. Об этом сообщает портал Om1 Омск со ссылкой на городской департамент культуры.

Центральной частью программы станет творческий марафон, который пройдет на улице Партизанской, 5а,

Напомним, что в прошлом году открытие главной новогодней елки состоялось немного позже, 28 декабря.

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Омичам назвали дату открытия главной новогодней елки

Праздник в Омской крепости назначили на 19 декабря.
елка в крепости

Главная городская елка Омска в этом году зажжет свои огни 19 декабря. Праздничные мероприятия в Омской крепости стартуют в 15:00 и продолжатся до 18:00. Об этом сообщает портал Om1 Омск со ссылкой на городской департамент культуры.

Центральной частью программы станет творческий марафон, который пройдет на улице Партизанской, 5а,

Напомним, что в прошлом году открытие главной новогодней елки состоялось немного позже, 28 декабря.

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Рубрика - Общество