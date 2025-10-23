Омск-Информ
·Культура/Афиша

Мэр Омска назвал дату главной новогодней елки

Мероприятие пройдет за четыре дня до празднования Нового года.

В этом году главная омская елка откроется 28 декабря, сообщил мэр города Сергей Шелест. Тема и девиз праздника – «Зажги свою звезду».

– В этом году мы решили изменить формат. Главная городская елка откроется 28 декабря в 13:00. Это воскресенье, у омичей и гостей города будет возможность и на елке побывать, и по Омской крепости прогуляться, – сказал Шелест в комментарии «Вечернему Омску».

Благотворительные елки мэра состоятся в Цирке. Посетить представления смогут почти 8 000 детей.

