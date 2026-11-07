«Омск-информ» сделал удобный погодный сервис в своем приложении

В приложении «Омск-информа» погода не прячется в глубине сайта: для нее есть своя кнопка в нижнем меню – «Погода» с солнышком, между «Авангардом» и «ТОПом». Одно нажатие – и перед вами все, что нужно знать перед выходом из дома.

Что за окном сейчас. Наверху – температура и небо по наблюдению метеостанции аэропорта Омск-Центральный, сводка обновляется каждые полчаса. Если станция видит что-то важное, например грозовые облака, под температурой появится предупреждение.

Прогноз на сегодня. Ночь, утро, день и вечер – температура, ветер и осадки. Будет дождь или снег – синяя метка с миллиметрами, нет – просто «сухо». Текущая часть суток подсвечена надписью «сейчас», а если осадки еще впереди, сверху плашка: что пойдет и когда. Ниже – строка про завтра, а «На 3 дня» раскрывает прогноз дальше.

Ветер, влажность, давление, видимость. Четыре плитки с измерениями станции – куда и с какой силой дует, сколько миллиметров ртутного столба.

Луна. Сколько процентов освещено, растет она или убывает, когда восход и заход.

Свежая новость о погоде от редакции – прямо в разделе, а кнопка «Новости о погоде» внизу открывает их все.

Звезды и небо. «Звезды сегодня» – в каком знаке Луна и Солнце и какие планеты идут назад, это для настроения. «Небо над Омском» – какие планеты видно глазом и что интересного будет на небе в ближайшие дни.

Прогноз – в свое время. Нажмите «Получать прогноз погоды», выберите час и минуты – и каждый день в это время на телефон придет прогноз для Омска на сегодня и завтра. Время можно сменить или отписаться там же, в разделе.

Предупреждения о непогоде. Внизу раздела – «Уведомления о непогоде». Гроза, град, сильный ветер, ливень, снегопад, метель, гололед, густой туман, сильная жара или мороз – уведомление придет, как только это зафиксирует метеостанция аэропорта. Не чаще раза в шесть часов на одно явление и не ночью.

Важно для айфона. Уведомления на айфоне приходят только в установленном приложении, открытом с иконки на экране «Домой».

Поставить приложение на телефон – на странице omskinform.ru/app, это занимает десять секунд.