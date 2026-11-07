«Омскгоргаз» ушел, «Омскгоргаз» пришел – а платить придется больше: разбираемся в ситуации

фото: https://vk.ru/dmitrij_mishurov

В Омской области сразу два частных поставщика газа – ООО «Омская областная газовая компания» и АО «Омскгоргаз» – проходят процедуру банкротства, обслуживание абонентов этих компаний переходить к государственному предприятию «Омскгоргаз». Чем это грозит для омичей и жителей области, разбирался корреспондент «Омск-информа».

Вновь опломбируют

С 26 октября началась процедура приемки газовых сетей, процесс организован по графику, который публикуют во всех доступных аккаунтах и мессенджерах, также информация звучит в СМИ, в общественном транспорте, на домах расклеивают соотвествующие объявления. Процесс ведется с документальным сопровождением и фиксацией техсостояния объектов. Осуществляется поквартирный обход, специалисты снимают показания счетчиков и ставят новые пломбы.

– Это нужно, чтобы зафиксировать стартовые данные для расчетов. Жителям необходимо предоставить доступ в жилье в день, указанный в объявлении на подъезде. Если не получается быть дома – позвоните по телефону 70-04-04, чтобы записаться и передать показания, – призвал абонентов руководитель ГП «Омскгоргаз» Дмитрий Мишуров.

Параллельно актуализируются базы данных по проживающим гражданам, по владельцам жилья. Никаких новых документов подписывать не нужно, договор считается заключенным с момента первой поставки. Тарифы установлены РЭК Омской области.

Работы уже проведены в Омске, в селах Троицком и Новоомском Омского района, в Большегривском поселении Нововаршавского района. Задача ближайшего времени выехать в Колосовку, Муромцево и Седельниково – это те территории, где сжиженный газ продавался населению через газгольдеры в многоквартирные дома.

фото: https://vk.ru/dmitrij_mishurov

Ждите новый лицевой счет

Сейчас внимание омичей и жителей области акцентируют на реквизиты нового предприятия, оплата по старым счетам уже не принимается. В личные кабинеты АО «Омскгоргаз» уже не войти, в ГП «Омскгоргаз» соответствующий раздел пока находится на стадии разработки. В контактный центр дозвониться можно по телефону 66-11-00, но нужно проявить терпение.

Если установлены автоплатежи, нужно проявить особую осторожность.

– Никаких взаимозачетов не будет, многие наивно полагают, что это одна кухня. Ничего подобного, это две разных бухгалтерии, – говорит председатель общественного совета при Минэнерго Омской области Александр Бурых. - Это у нас в девяностые были взаимозачеты. Сейчас есть правила бухгалтерского учета, которые не предполагают, что предприятия, минуя самого абонента, каким-то образом решают такие задачи.

Адресом бывшего «Омскгоргаза» указана улица Красных Зорь, 19, но это только для корреспонденции. Акционерное общество «Омскгоргаз» производственную деятельность прекратило, но оно не обнулилось, а занимается ликвидацией предприятия.

– Сначала дождитесь квитанцию, подержите ее в руках, посмотрите, что на ней обозначено. Ваш лицевой счет другой, корсчет, БИК и прочие данные в реквизитах все другие, – советует Бурых.

Тариф возрастет

Некорректность начислений будет у тех абонентов, которые не вовремя передают или же вообще игнорируют передачу показаний за потребление газа. Сейчас срок обозначен четко – по 25-е число. Если данные не были переданы, то рассчитывается сумма за услугу по среднему нормативу.

Абонентам нового предприятия будут начислять первую оплату исходя из того, когда проведут проверку данных счетчика. Нужно быть готовыми к тому, что какая-то часть объема будет посчитана по среднему. Дальше это выровняется следующими показаниями, если они будут корректно передаваться.

– Как теперь посчитать, сколько было газа потрачено в акционерном обществе, а сколько в государственном предприятии? Вот эти тонкости для людей не всегда понимаемы, и поэтому им крайне сложно, – отметил эксперт.

Добавим, что в 2027 году изменится тариф, скоро государственное предприятие будет защищать его в Региональной энергетической комиссии Омской области. АО «Омскгоргаз» было акционерным обществом, работало без НДС, поэтому в стоимость их тарифа не включался налог на добавленную стоимость. Сейчас предприятие государственное, оно обязано платить все налоги, соответственно, свои расчеты оно будет делать с учетом НДС.