Снег и гололедица: в Омской области ждут резкое ухудшение погоды

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В субботу, 7 ноября, жителей Омской области ждут небольшие осадки в виде дождя и снега, а также гололедно-изморозевые явления. Такой прогноз опубликовало Обь-Иртышское УГМС.

Ночью столбики термометров покажут от −2 до +3 градусов, а днем воздух прогреется до +2…+7. Ветер ожидается южный и юго-западный со скоростью 7–12 м/с, при этом в темное время суток в отдельных районах его порывы могут усиливаться до 17 м/с. Днем сильных осадков синоптики не обещают.

Завтра, 8 ноября, существенных осадков, также не ожидается. Ночью температура опустится до −1…−6 градусов, днем составит от 0 до +5. Направление ветра останется прежним — юго-западным и южным, его скорость сохранится на уровне 7–12 м/с.

Начало рабочей недели, по данным метеорологов, принесет ухудшение погоды: 9 ноября местами пройдут небольшие, местами умеренные дождь со снегом, возможны гололедные явления. Ночью и днем термометры покажут от −2 до +3 градусов, однако на юго-востоке региона днем потеплеет до +8. Ветер сменит направление на северо-восточное с переходом на северо-западное при скорости 7–12 м/с.

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