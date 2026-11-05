Омск-информ
Омск-информ
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·Общество·Андрей Андреев

Омичей сегодня ждет прохладная и пасмурная погода без магнитных бурь

В Омске ожидается до +6 градусов и южный ветер.
погода осень дождь лужи

Сегодня в Омске ожидается облачная погода. В городе будет +4...+6 градусов. Синоптики также обещают южный, юго-восточный ветер порывами 5–10 м/c.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области будет +3...+8 градусов. Местами пройдут слабые осадки. Также будет небольшой ветер.

Уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный. Магнитных бурь не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что октябрь побил в Омске норму тепла. Теплее нормы ожидается и ноябрь.

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·Общество·Андрей Андреев

Омичей сегодня ждет прохладная и пасмурная погода без магнитных бурь

В Омске ожидается до +6 градусов и южный ветер.
погода осень дождь лужи

Сегодня в Омске ожидается облачная погода. В городе будет +4...+6 градусов. Синоптики также обещают южный, юго-восточный ветер порывами 5–10 м/c.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области будет +3...+8 градусов. Местами пройдут слабые осадки. Также будет небольшой ветер.

Уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный. Магнитных бурь не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что октябрь побил в Омске норму тепла. Теплее нормы ожидается и ноябрь.

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Рубрика - Общество