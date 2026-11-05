В 2027 году в Омской области не появятся новые категории получателей страховой пенсии

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В 2027 году жители Омской области смогут получить страховую пенсию по старости, если выполнят условия, прописанные в законе. Об этом со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России сообщает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, претендовать на выплаты вправе мужчины, родившиеся в 1962 году или раньше, и женщины 1967 года рождения и старше. Помимо достижения нужного возраста, будущему пенсионеру потребуется не меньше 15 лет страхового стажа и как минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Такие требования касаются и тех, кто уже вышел на необходимый возраст, но пока не подал заявление о назначении пенсии.

Отдельно в фонде напомнили о нюансах пенсионной реформы: мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения становятся получателями страховой пенсии уже в 2026 году – в 64 и 59 лет соответственно. Тем, кто не успеет обратиться за выплатой в текущем году, право на нее сохранится и в следующем. В 2027-м новых возрастных категорий, которые смогут выйти на пенсию на общих основаниях, не появится – очередной этап повышения пенсионного возраста запланирован на 2028 год, когда выплаты смогут оформить мужчины 1963 года рождения в 65 лет и женщины 1968 года рождения в 60 лет.

При этом досрочный выход на пенсию по-прежнему будет доступен отдельным категориям граждан: работникам с большим страховым стажем, представителям ряда профессий и многодетным матерям. Узнать, сколько баллов и стажа уже накоплено, можно на портале «Госуслуги», заказав выписку из индивидуального лицевого счета.