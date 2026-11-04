Каждый третий омич не надеется прожить на пенсию и готов работать дальше

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Лишь 29 % жителей Омска после выхода на пенсию планируют жить исключительно на государственные выплаты, говорится в исследовании портала SuperJob. Столько же респондентов заявили, что не оставят работу и будут искать дополнительные источники дохода.

На собственные накопления рассчитывают 15 % опрошенных, еще 3 % – на средства негосударственных пенсионных фондов. При этом всего один человек из ста надеется на материальную поддержку детей.

Гендерные различия в ответах оказались заметными: женщины чаще мужчин говорят о намерении продолжить трудовую деятельность, тогда как представители сильного пола больше полагаются на личные сбережения.

Что касается возрастных групп, то омичи моложе 35 лет чаще выбирали вариант с накоплениями. Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет склоняются к подработке, а те, кому больше 45 лет, в большинстве своем назвали пенсию основным источником дохода.