Омские водители автобусов и трамваев массово вышли на пенсию раньше срока

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В Омской области досрочную страховую пенсию по старости получают 843 водителя общественного транспорта. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

– Страховая пенсия по старости может быть назначена досрочно мужчинам в 55 лет, а женщинам – в 50 лет, если они отработали водителями автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах 20 и 15 лет соответственно. При этом страховой стаж у мужчин должен быть не менее 25 лет, у женщин – не менее 20 лет, а необходимое количество пенсионных коэффициентов – не менее 30. Сегодня в Омской области такую пенсию получают 843 водителя, – заявили в ведомстве.

Одно из главных условий для досрочного выхода на пенсию – работа полный день на регулярных городских маршрутах. Водитель должен перевозить пассажиров по утвержденному маршруту в черте города с остановками в предусмотренных местах.

При этом в специальный стаж не засчитывается работа на пригородных и междугородных направлениях, а также на ведомственном, специальном и заказном транспорте, включая такси.

– Чтобы страховая пенсия по старости водителям городских рейсовых автобусов назначалась своевременно, работодатели должны представлять достоверные сведения о сотруднике с указанием кода особых условий труда, а также уплачивать страховые взносы по дополнительным тарифам. Если вы приближаетесь к пенсионному возрасту и работаете в этой сфере, рекомендуем заранее обратиться в любую клиентскую службу регионального отделения Соцфонда за консультацией и оценкой ваших пенсионных прав, – добавил управляющий Отделением Социального фонда России по Омской области Артем Смирнов.